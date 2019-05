Ondernemen in Drenthe: Horeca in Westerveld heeft een enorme boost gekregen

In Diever wordt op dit moment hard gewerkt aan de verbouw van voormalig hotel De Walhof. Ruim elf jaar stond het leeg. Ruwan Berculo heeft met drie vrienden het pand aan de Hezenes in Diever gekocht. En dat was best een stap.Ruwan Berculo vertelt er over in Ondernemen in Drenthe op TV Drenthe en RTV Meppel. "Mijn vrienden zeiden tegen me, boven Zwolle is niks. We waren aan het kijken of we ergens een grote boerderij konden kopen voor een groepsaccommodatie. Die vonden we in Diever. En nu gaan we verder met het oude hotel. Een verlaten pand zonder ziel, maar wel op een prachtige plek. We hebben in twee dagen besloten om het te gaan doen."Volgens Berculo zit er nog rek in het aanbod aan horeca in Westerveld. "We denken van het Shakespeare theater te kunnen profiteren en van alle recreatiebedrijven in de regio. We willen iets doen wat er niet is. Het is toegankelijk voor iedereen. Ook als je een hond hebt en baggerlaarzen draagt. We zijn ook van tien tot tien open. Je wil ook wel eens laat eten."Jan Pieter Nijenhuis is ook horecaondernemer. Hij werkte ooit als barman en is nu de eigenaar van 't Knooppunt in Havelte. "We vieren dit weekend dat we vijf jaar bestaan." Nijenhuis herkent de positieve impulsen in de horeca wel in Westerveld. "We zijn heel erg bezig met vernieuwing. Op het Holtingerveld bijvoorbeeld. Dat trekt mensen aan. En als iedereen z'n best doet en z'n dingetje, dan kunnen we elkaar alleen maar versterken."Nijenhuis en Berculo zijn blij met alle campagnes die er zijn voor Drenthe. "Wat ik ervaren heb in drie jaar hier is dat de gemeenten en provincie de marketing heel erg goed in zet. Van de week een rode tram in Amsterdam. Ik zie veel mensen komen uit de Randstad, Duitsland en België. En dan met name hier voel je iets gebeuren", zo constateert Ruwan Berculo. Berculo denkt rondom de zomer klaar te zijn. Nijenhuis is nu plannen aan het maken voor een nieuwe verbouwronde.Saskia Sloot is kunstenares en ondernemer. Ze werkte ooit in de gezondheidszorg en schilderde toen al. Toen er een reorganisatie kwam, besloot ze voor zichzelf te beginnen. Haar bedrijf heet Sarah Creek Art. Een Engelse naam, omdat ze graag internationaal werkt. Ze heeft inmiddels in galerieën in Londen en Parijs gehangen. En dan klinkt Sarah Creek beter dan Saskia Sloot.Sloot werkt vanuit Meppel. Ze houdt zich onder andere bezig met een project waarbij ze met dementerende ouderen schilderijen maakt. Ze luistert naar de verhalen van de mensen. Ën terwijl ik luister, schilder ik ook meteen. Je hebt heel erg persoonlijke gesprekken met de mensen."Het ondernemen bevalt haar uitstekend. "Ik was altijd ondernemend bezig. Dat gaat me goed af. Ik schilder heel veel in opdracht. Ook muurschilderingen. Mensen vind ik het meest interessant."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. En anders online.