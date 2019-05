Monumentenwacht Drenthe start met inspectie van monumenten met drones

Nu worden inspecties vaak gecontroleerd door hoogwerkers of door te abseilen van monumenten. Bij de luchtwachttoren in Echten kan dit niet omdat de toren in het bos staat. Daarnaast kan door het controleren met een drone beter naar de bovenkant van een gebouw gekeken worden.Het controleren van monumenten met een drone is een proef van de monumentenwacht. Ronald Nijmeijer van de monumentenwacht: ''Het is een voorbeeldproject. En wij hebben dit nog niet ergens anders gezien.''Vandaag is er iemand ingehuurd om met de drone te vliegen, maar binnenkort draait Nijmeijer zelf aan de knoppen. ''We volgen nu ook een opleiding tot drone-piloot, dan kunnen wij het straks ook zelf doen.''Naast de luchtwachttoren in Echten gaan ze ook controleren bij de luchtwachttoren in Schoonebeek en wordt de kerk in Nieuw-Amsterdam gecontroleerd of de dakpannen goed zitten.