Moeder Natuur houdt zich aan ongeschreven wet: nachtvorst tijdens IJsheiligen

Want het is deze dagen fris voorjaarsweer. Dat komt door de matige noordelijke wind, legt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag uit. "De zeewatertemperaturen van de Noordzee zijn nog laag met ongeveer 5-6 graden, gelukkig warmt de zon overdag deze koele lucht nog wat op."Vannacht daalt de temperatuur tot het vriespunt. Aan de grond kan het zelfs -5 graden worden. Deze temperaturen komen vooral voor boven open gebieden en uitgestrekte weilanden of op beschutte plekken."Omdat meerdere gewassen in volle bloei staan, kan dit schade opleveren. Dit geldt ook voor vorstgevoelige buitenplanten. De komende week gaan de nacht- als ook de dagtemperaturen omhoog en komt dergelijke nachtvorst voorlopig niet meer voor in Drenthe. Want nachtvorst kan altijd nog optreden tot de langste dag van het jaar (21 juni)."Vandaag is het mooi weer met volop zon. In de ochtend kan het even bewolkt zijn. Maar het blijft droog. De wind is matig en het kwik haalt 's middags een maximumtemperatuur van 13 graden. Dinsdag wordt dat nog twee hoger.