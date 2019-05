Finalisten Drèents Liedtiesfestival bijna bekend: 'Muziek houdt streektaal op de kaart'

Liedjestekstschrijver Edwin Jongedijk is één van de juryleden. "We hebben 22 inzendingen gekregen. Dat is ongeveer net zo veel als de voorgaande jaren. Een mooi resultaat waarmee je genoeg keuze hebt", zegt Jongedijk."Bij de liedjes wil ik een gevoel krijgen. Is er spanning in de muziek, loopt de opbouw lekker, is de tekst in orde? Het hoeft geen hoogdravende poëzie te zijn, maar herkenbaar voor de mensen. Soms lees ik een tekst en denk ik: 'ik snap wat je bedoelt, maar het komt niet over'."De juryleden maken eerst een selectie van de beste inzendingen. Dan zit het makkelijkste gedeelte erop. "Want dan ga je het er met zijn allen over hebben wat nou de beste zijn. Het is altijd mooi te zien hoe de anderen de liedjes benaderen. Iedereen doet dat vanuit een ander perspectief.""De streektaalmuziek is heel belangrijk en we zien dat het populairder wordt. Je ziet dat er steeds weer nieuwe mensen iets inzenden. Die personen worden steeds jonger. Muziek is een manier om de streektaal op de kaart te houden", zegt Jongedijk. "Of ik een topfavoriet heb? Dat niet, maar ik heb al een aantal gehoord die ik na het festival graag op Radio Drenthe zou horen", lacht het jurylid.De finale van het Drèents Liedtiesfestival is op 22 juni in het Atlas Theater in Emmen. Het festival wordt live uitgezonden op TV Drenthe.Vorig jaar won Melissa Meewisse het Drèents Liedtiesfestival. Zij werd vervolgens gevraagd om deel te nemen aan het Europees Songfestival voor minderheidstalen. Daar greep ze naast de prijzen.