Hangt de oudste kaart van Drenthe ook bij jou aan de wand?

Pijnacker werd als adviseur van de toenmalige gedeputeerde Roelof van Echten naar Drenthe gehaald en moest Drenthe letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten."Op de kaart zijn duidelijk de veengebieden in Drenthe te zien. Drenthe had kapitaal nodig voor de ontginning. Als je dat laat zien kun je aan de investeerders in Holland laten zien dat hier geld is te verdienen. En dat heeft gewerkt", zegt Paul Brood, schrijver van een biografie over Cornelis Pijnacker.Brood vindt vooral de avontuurlijke periode van Pijnacker in Noord-Afrika interessant. "Rond zijn zestigste werd Pijnacker uitgezonden naar Noord-Afrika. Daar voeren Nederlandse schepen langs die gekaapt konden worden of waarvan de bemanning het risico liep om tot slaaf te worden gemaakt. Pijnacker werd gevraagd om te proberen daar vrede te stichten", aldus Brood.Als Pijnacker terugkomt uit Afrika heeft hij geen werk en wordt hij door Roelof van Echten uitgenodigd naar Drenthe te komen; hij verblijft zelfs een tijd op diens landgoed. "In Drenthe is eigenlijk nooit iets te doen en daarom staat dat in contrast met wat hij Afrika deed", zegt Brood.De kaart is volgens Brood vooral opvallend omdat die heel goed blijkt te kloppen, wat met veel andere kaarten uit die tijd niet het geval was.Kester Freriks is gefascineerd door kaarten en ruige natuur. Hij beschreef waar in Nederland nog oernatuur is en kwam in Drenthe uit. Hem vallen vooral de vloeiende en golvende lijnen op. "Alleen het ontginningskanaal heeft een rechte lijn", zegt Freriks.Ook duidelijk zichtbaar op de kaart is waar de bescheidenheid van de Drent vandaan komt. "De mens is een heel nietig element op de kaart. Het is van een ontzettende bescheidenheid. En dat vind ik heel mooi om te zien", aldus Freriks.