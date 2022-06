Coevorden houdt weer geld over: 4,5 miljoen euro na 2021

De gemeente Coevorden heeft na vorig jaar 4,53 miljoen euro overgehouden. 754.000 euro daarvan was bestemd voor coronasteun, maar is niet ingezet. Dat geld blijft beschikbaar om ook in 2022 de verliezen vanwege de coronacrisis op te vangen. De rest gaat in de gemeentelijke spaarpot. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2021.

Hoewel het overgebleven 'coronageld' momenteel niet veel meer wordt gebruikt, houdt wethouder Steven Stegen nog wel een vinger aan de pols: "Je weet niet wat corona komende zomer en dit najaar nog gaat doen. Dan is het wel prettig om deze gelden nog in kas te hebben."

"Daarnaast wordt dat geld ook nu nog af en toe ingezet om steun te bieden", geeft de wethouder financiën aan. "Denk daarbij aan bijvoorbeeld bijdragen om ondernemersverenigingen in de gemeente weer wat lucht te geven. Voordat we dat direct in de algemene reserves stoppen, lijkt het me verstandig om de komende winter af te wachten en te kijken hoe het dan met de gezondheid in ons land gaat."

Meevallers: uitkeringen en participatiegelden

Naast de coronasteun, zijn enkele incidentele meevallers reden voor het overschot in 2021. Daarvan is de uitkeringsverstrekking er een, waarop de gemeente 1,28 miljoen euro overhoudt. Een ander groot positief resultaat zijn participatiegelden, voor bijvoorbeeld sociale werkvoorziening Emco en re-integratieprojecten. Hierop boekt de gemeente een voordeel van 590.000 euro.

Toeristenbelasting is grootste tegenvaller

Op de post toeristenbelasting lijkt juist 311.000 euro meer afgeschreven dan verwacht. Omdat de uiteindelijke cijfers van 2021 nog niet bekend zijn, houdt de gemeente zich hier aan de cijfers van 2020. Het Rijk heeft toegezegd dat er ook over 2021 een compensatie van misgelopen inkomsten komt, maar hoe zo'n bedrag dat is, wordt pas in het najaar duidelijk.