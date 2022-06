SIVO-festival gaat ook dit jaar niet door: 'Teleurstellend'

Je kon het al enigszins op je klompen aanvoelen: er gaat voor dit jaar een streep door het SIVO-festival. Belangrijkste reden is de aanhoudende onzekerheid die de coronapandemie heeft veroorzaakt.

Volgens woordvoerder Sjoerd Looijenga is de teleurstelling groot bij de organisatie. "Het is nu al de derde achtereenvolgende keer dat we ons debuut in Borger een jaartje opschuiven." Begin deze maand sprak de organisatie al haar twijfel over het doorgaan uit.

Volgens Looijenga schuilt het grootste probleem in het feit dat ieder land er eigen regels op nahoudt voor wat betreft de omgang met corona. "Je hebt te maken met een ratjetoe aan regelementen. Elk land volgt hierin andere richtlijnen. Met als gevolg dat sommige groepen niet bij gastgezinnen ondergebracht willen worden of een kleedruimte willen delen met anderen."

Een podium met publiek of meedoen met het defilé is bij sommigen ook uit den boze. "Ga zo maar door. Het is onbegonnen werk om voor iedereen een andere aanpak te verzinnen."

Liever geen risico

Andersom zijn ook niet alle gastgezinnen even enthousiast om onbekende en eventueel gevaccineerde buitenlandse SIVO-deelnemers in huis te nemen. In dat geval wordt er liever geen risico genomen en een jaartje overgeslagen.

Ook de Nederlandse folklore dansers zijn er duidelijk nog niet klaar voor. Van de zeventig uitgenodigde groepen reageerden er slechts twee positief. Veel groepen zijn door corona leden kwijtgeraakt en de angst voor het virus zit er nog goed in.

Laatste moment

De organisatie van SIVO merkt verder dat het na twee coronajaren lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Slechts een deel van de totale vrijwilligersgroep is beschikbaar voor het SIVO-festival dat voor 29 tot en met 31 juli gepland stond.

Looijenga: "We gaan dit najaar nog met iedereen in gesprek. Stel, corona steekt weer de kop op, haakt iedereen dan af? Dat kunnen we beter tegen die tijd weten. In dat geval hoeven we niet op het laatste moment nog een knoop door te hakken."

Voor dit jaar was het zoeken naar onderdak bovendien al een behoorlijke opgave, aangezien de meeste accommodaties zijn gereserveerd voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Alternatief programma

Om die reden wordt nagedacht over een alternatief programma dat in dat geval achter de hand kan worden gehouden. "Denk bijvoorbeeld aan het schrappen van het defilé, een andere inrichting van het festivalterrein of minder afhankelijk zijn van gastgezinnen." Voor dit jaar is daar geen tijd meer voor. "We staan nu met de rug tegen de muur."