Zanger Bouke Scholten uit Emmen wint RTL-talentenjacht

Scholten zong in de finale het nummer Never Fall in Love Again. Daarmee wist hij liefst 93 leden van de honderd-koppige jury te laten opstaan. De Drentse zanger krijgt voor zijn zege een bedrag van tienduizend euro. Het is al de derde keer dat Bouke een talentenshow op televisie wint.De eerste uitzending van All Together Now trok een week geleden ruim 1,1 miljoen kijkers. Daarmee was het programma het op twee na best bekeken programma van de vrijdagavond.