Wethouder Assen zegt lidmaatschap Sterk Lokaal op

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden In de provinciepolitiek stapte Frank Duut over van 50Plus naar Sterk Lokaal. De twee partijen gaan nu verder als Sterk Lokaal Drenthe . Janna Booij kan daar niet mee leven. "Ruim 8.000 stemmers op 50Plus zagen hun stem verloren gaan. Hetzelfde geldt voor zo'n 9.000 Sterk Lokaal-stemmers. Ook die partij is niet meer, na de fusie met Duut. Dit kun je niet doen, zo kort na de verkiezingen."Booij stelt dat wat Duut heeft gedaan wettelijk toegestaan is. "Maar dat wil niet zeggen dat het moreel acceptabel is." De wethouder van Assen had liever gezien dat Statenlid Frank Duut zijn zetel terug had gegeven aan 50Plus.Te lezen valt ook dat Frank Duut sowieso weinig goed kan doen bij Booij. "Ik wil politiek niet met hem samenwerken. Ik loop langs de zijlijn al aardig wat jaren mee in Assen en hij heeft bij meerdere partijen stunts uitgehaald. Hij komt op mij totaal niet over als een betrouwbare partner. Hij zat bij VVD, bij een andere nieuwe partij, bij 50Plus. Hoe lang blijft hij bij Sterk Lokaal? Ik denk niet dat je op deze man kunt bouwen."Booij is in Assen wethouder voor Stadspartij PLOP en de krant schrijft dat ze sinds een half jaar lid was van Sterk Lokaal. Die partij ondersteunt lokale partijen, als PLOP, in de Drentse gemeentepolitiek.