FC Emmen kan zich veilig spelen: de scenario's op een rij

FC Emmen staat 15e, met 32 punten uit 32 gespeelde wedstrijden. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft nog twee concurrenten in de strijd om lijfsbehoud: De Graafschap (29 punten) en Excelsior (27 punten). FC Emmen speelt morgen dus in Tilburg tegen Willem II, De Graafschap speelt in Arnhem tegen Vitesse en Excelsior neemt het in Almelo op tegen Heracles.Welke scenario's zijn er?- Als De Graafschap gelijkspeelt of verliest,FC Emmen zich in de eredivisie;- Als De Graafschap ook wint, komt het aan op de laatste speelronde (Emmen: 35; De Graafschap; 32. Op doelsaldo kan De Graafschap dan nog boven Emmen eindigen);- Excelsior kan FC Emmen niet meer voorbij (ongeacht het resultaat van de Rotterdammers).- Als De Graafschap verliest en Excelsior niet wint,Emmen zich in de eredivisie;- Als De Graafschap ook gelijkspeelt en Excelsior wint, komt het aan op de laatste speelronde (Emmen: 33; De Graafschap: 30; Excelsior: 30). Op doelsaldo kunnen De Graafschap en Excelsior dan nog boven Emmen eindigen);- Als De Graafschap wint, is het verschil tussen beide ploegen nog slechts 1 punt, in het voordeel van FC Emmen (33 om 32);- Als Excelsior gelijkspeelt of verliest, kan de ploeg FC Emmen niet meer voorbij.- Als De Graafschap verliest, blijft de stand zoals 'ie nu is en komt het aan op de laatste speelronde (op doelsaldo kan De Graafschap dan nog boven Emmen eindigen);- Als De Graafschap gelijkspeelt, komen de Doetinchemmers op twee punten (32 om 30);- Als De Graafschap wint, gaan de Superboeren FC Emmen voorbij op doelsaldo (dan allebei 32 punten);- Als Excelsior wint, komen de Rotterdammers op twee punten (32 om 30);- Als Excelsior gelijkspeelt of verliest, kunnen de Rotterdammers FC Emmen niet meer achterhalen.De stand op dit moment, met de doelsaldi van FC Emmen, De Graafschap en Excelsior:15. FC Emmen 32 pnt doelsaldo: -3316. De Graafschap 29 pnt doelsaldo: -2917. Excelsior 27 pnt doelsaldo: -36FC Emmen heeft ook nog zicht op plaats 14. Daar staat op dit moment Fortuna Sittard. Die ploeg heeft nu 34 punten en een doelsaldo van -24. Fortuna speelt morgen uit tegen FC Groningen.Alle wedstrijden van de een-na-laatste speelronde van de eredivisie beginnen morgen om 14.30 uur. Radio Drenthe doet live verslag van de wedstrijd Willem II-FC Emmen. De uitzending begint om 14.00 uur.De heenwedstrijd op De Oude Meerdijk tegen Willem II ging overigens verloren, met 0-2 . De doelpunten werden eind december gemaakt door Aras Özbiliz en Fran Sol. Beide aanvallers spelen inmiddels niet meer voor de club uit Tilburg.