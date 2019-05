Dit zijn de 10 finalisten van het Drèents Liedtiesfestival

Het zijn de volgende tien liedjes (met de namen van de artiesten erachter):- Stukkie bij beetie - Edwin Bos- In de leite - Bertine Snippe- Spiet - Anna Westerling- Wie aj bent - Annemiek Goelema- Straaln - Roy Keuter- Nei begun - Marsha Boes- Hunebed Highway - Bert Hilberts- Wat west hef - Jolien Dijkstra- Jaank naor joe - Jaap Lamfers- Knooin - Leon MoormanHet Drèents Liedtiesfestival wordt georganiseerd door Stichting Reur, die zich inzet voor de Drentstalige muziekcultuur. Begin dit jaar werd een oproep gedaan om liedjes in te sturen. Reur ontving er uiteindelijk meer dan twintig. Een beoordelingscommissie koos uiteindelijk de tien finalisten.De finale van het Drèents Liedtiesfestival is op 22 juni in het Atlas Theater in Emmen en wordt live uitgezonden op TV Drenthe.Tijdens de finale worden de liedjes beoordeeld door een vakjury, die bestaat uit: Bert Haandrikman (DJ Radio5), Marlene Bakker (zangeres) en Edwin Jongedijk (zanger en voorzitter van de Stichting REUR). Ook kan het publiek stemmen en meebeslissen via sms.Melissa Meewisse, de winnaar van vorig jaar zingt haar winnende lied Wind van Zuud nog een keer en zal de prijs uitreiken aan de winnaar van dit jaar.De winnaar van de finale wint een geldbedrag van 2000 euro, om te besteden aan het opnemen en uitbrengen van zijn of haar winnende lied. Ook wordt de winnaar, als vertegenwoordiger van het Nedersaksisch, afgevaardigd naar het Europees Songfestival voor Minderheidstalen op het Suns Europe Festival in het Italiaanse Udine later dit jaar.