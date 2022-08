Dit is waarom steeds meer Drentse dorpscafés verdwijnen

Cijfers Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel (KVK) beheert verschillende registers met informatie over ondernemingen in Nederland. KVK heeft cijfers verstrekt van het aantal cafés in Drenthe door de jaren heen. In die data is een selectie gemaakt op basis van de hoofdactiviteit van het bedrijf. In dit geval is dat: café. Daar moet bij gezegd worden dat er ook ondernemers zijn die een café exploiteren naast een restaurant of hotel. Dit is niet altijd meegenomen in de data.

Als gezocht zou worden op handelsnaam met het woord café erin, vond men bijvoorbeeld ook cafetaria's. Dat zou een vertekend beeld kunnen geven. Ook hebben veel cafés het woord café niet in hun handelsnaam staan.

De cijfers gaan terug tot het jaar 2013. Hoewel het wenselijk zou zijn om ook van de jaren daarvoor te weten hoeveel cafés er in Drenthe waren, is het niet mogelijk om daar precieze getallen van te verkrijgen. In 2013 is namelijk een nieuw handelsregister ingevoerd bij KVK.