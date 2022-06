Moeder en zoon verdacht van plunderen rekening bejaarde Emmense

Een 55-jarige vrouw en haar 22-jarige zoon uit Emmen worden ervan verdacht dat zij 54.000 euro hebben gestolen van de rekening van een bejaarde vrouw uit hun woonplaats Dit bleek tijdens een politierechterzitting in Assen. De rechtszaak tegen de twee werd uitgesteld, omdat het Openbaar Ministerie (OM) de reclassering geen opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar de twee.

"Ik erger mij daar best aan. Ik snap niet dat dat zo is gegaan", zei de rechter toen hij besloot de zaak uit te stellen. Hij wees op de stroperigheid en het tekort aan mensen binnen de organisaties van het OM en de reclassering.

Wat ook meespeelde bij het uitstel van de zaak was dat de 55-jarige vrouw daar om vroeg. Haar advocaat kon niet komen en ze wilde wel dat die erbij was. Alleen de zaak van haar zoon afhandelen was voor de rechter geen optie, omdat beide zaken te veel met elkaar verbonden zijn. "De ene zaak wel behandelen en de andere niet, dat komt kunstmatig over", zei de rechter.

Boekje met inloggegevens

Het OM verdenkt de vrouw ervan dat zij haar zoon informeerde over een boekje met daarin bankgegevens en wachtwoorden van de bejaarde vrouw. Hoe de twee het slachtoffer kennen, werd tijdens de zitting niet duidelijk. De 55-jarige vrouw lokte de bejaarde vrouw vorig voorjaar haar huis uit, haar zoon ging de woning binnen en stal het boekje. Hij nam gelijk ook meer waardevolle spullen mee, zoals een trouwring en een telefoon. Van de rekening van de bejaarde vrouw werd later 54.000 euro overgemaakt naar diverse rekeningen. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de 22-jarige man gokverslaafd is.

Op non-actief

De moeder wordt ook verdacht van het meenemen van een seniorentelefoon uit een andere woning in het voorjaar van 2021 in Emmen. De vrouw ondervindt inmiddels de gevolgen; zij is vanwege de strafzaak door haar werkgever op non-actief gezet. Beide zaken "schreeuwen om een reclasseringsrapport". zei de rechter, maar het OM heeft die niet op tijd aangevraagd. Die rapporten zijn volgens de rechter wel nodig om een goed beeld van beide verdachten te krijgen.