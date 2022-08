Traditionele bruine dorpskroeg gaat teloor: 'Zou het doodzonde vinden'

Gezelligheid is onmisbaar in een ouderwets café. De bruine kroeg kenmerkt zich van oudsher door een intieme sfeer, met veel hout, kleedjes op tafel en lampjes aan de muur. En vaak was er een stamtafel voor de stamgasten.

"En daar zaten ze omheen en lulden ze met elkaar. Want dat was de ontmoetingsplek, zoals een café ook bedoeld is", zegt Gerard de Vries van Erfgoedvereniging Heemschut. Hij deed onderzoek naar cafés voor zijn boek Aangenaam verpoozen, dat gaat over veranda's bij Drentse cafés.

Jenever in de huiskamer

De bruine kroeg zoals wij die kennen ontstond aan het begin van de negentiende eeuw. Het begon vaak als een gelagkamer aan huis, waar drank werd geschonken om wat bij te verdienen. Het oudste huiskamercafé van Drenthe was Café Perkaan in Wezup, dat failliet ging in 2013

De Vries: "In zo'n huiskamercafé werd eigenlijk alleen maar jenever gedronken. En vaak ook genoeg. En dat heeft heel lang een hele sociale functie gehad in Drenthe."

Zo had je in onze provincie veel boeren die naast hun boerderij ook een café runden. 's Avonds tot laat aan de pimpel en 's ochtends weer de koeien melken bleek alleen niet eindeloos vol te houden. Eind negentiende en begin twintigste eeuw volgde een professionaliseringsslag, waarbij er meer regels kwamen voor het schenken van alcohol. Toen werden ook steeds meer ondernemers fulltime caféhouder.

Met de tijd mee

De afgelopen eeuw is veel anders geworden. Zo is het niet meer gebruikelijk om elke dag, als de werkdag erop zit, in het café te hangen. Dat merkten Henk en Greet ook. Henk: "De mensen veranderden. Dus dan moet je met de tijd mee. Toen zijn we ons meer gaan toeleggen op het eetgedeelte. In een dorp moet je wel zorgen dat je overleeft."

De slijterij die vastzat aan het café werd omgetoverd tot ruimte voor restaurant of vergaderzaal. Aan de muur kwam - naast het bruine hout - een blauw kleurtje. Heeft een traditioneel bruin café dan geen bestaansrecht meer? "Nee", zegt Hofsteenge stellig. "Als je zo doorgaat als vroeger en niks wil veranderen, dan niet."

'Goud waard'

De Vries is nog redelijk hoopvol. Hij vindt de kroeg geen ouderwets concept: "Mensen zullen altijd behoefte hebben aan een gezellige plek om samen te komen. Een goed café is voor de samenleving goud waard."