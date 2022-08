Opvolgers caféhouders onvindbaar: 'Willen niet dag en nacht werken'

Hotel Café Restaurant Hegen in Wezup is een begrip in de Drentse horecawereld. Sinds 1834 wordt er geschonken en heeft er altijd iemand met de achternaam Hegen achter de toog gestaan. Maar daar komt een einde aan: huidig eigenaar Wim Hegen heeft het te koop gezet.

Wim is de vijfde generatie van de familie Hegen in het bedrijf. Hij is een horecaduizendpoot en vervult zowel de rol van gastheer, manager, hotelier, barman als chef. Daar hoort logischerwijs een lange werkdag bij. "Voor een beetje hard werken moet je niet bang zijn inderdaad", zegt Hegen lachend. "Ik maak mijn uurtjes wel!"

Manier van leven

Het werk van Wim is niet alleen werk, het is een manier van leven. In de horeca is het gebruikelijk dat je werkt, wanneer een ander juist vrij is. Want tijdens de vakanties, feestdagen en het weekend moet er geld verdiend worden. En tegenwoordig lijkt het of minder mensen zich geroepen voelen om dat te doen.

Hegen: "Ze zeggen wel eens: wat jammer dat je geen zoon hebt of zo, die het over wil nemen. Die heb ik niet. Maar ik had ook een zoon kunnen hebben die had gezegd: dikke vinger, ik ga wat anders doen. Dat gebeurt steeds vaker."

Appartementen in café

Voor de aan- en verkoop van horecabedrijven bestaan speciale horecamakelaars. Die hebben door de jaren heen heel wat zien veranderen. Joko Edens, van Edens Makelaardij: "Oude, authentieke horecabedrijven, bruine kroegen, ondergaan een transitie." Als die te koop komen te staan is de kans klein dat de volgende eigenaar er weer een café van maakt. "Wij denken mee. Soms kunnen er in een bovenzaal bijvoorbeeld appartementen gemaakt worden."

Een café dat wordt verkocht blijft dus bijna nooit een café. Als het bedrijf van Wim Hegen dus verkocht wordt, kan er maar zo iets heel anders voor in de plaats komen. Hegen: "Ik zou het heel jammer vinden als dit geen hotel blijft. Ook voor de reuring in het dorp. Het is maar een klein dorpje (Wezup, red.), maar mensen vinden het toch allemaal wel leuk dat die reuring er is."