Steeds meer dorpen verliezen laatste café: 'Stukje nostalgie'

Een dorp zonder café. Het is het schrikbeeld van doorgewinterde kroegtijgers, maar steeds vaker de realiteit in Drentse dorpen. Zoals in Roswinkel, waar voormalige stamgasten nog steeds met weemoed terugdenken aan 'hun' café Pagters.

"We hadden een vaste kern waarmee we hier met elkaar kwamen," zegt Greetje Kleinenberg. Ze was een bekend gezicht in café Pagters, voordat het in 2018 dicht ging.

"Het was altijd gezellig en soms te gezellig", lacht ze. "Na voetbalwedstrijden ging we ook altijd nog even naar Lammie, zoals we dat dan zeiden. Dan zaten we om zeven uur met bordjes patat bij haar Studio Sport te kijken. Dat was een vaste traditie."

Creatieve oplossing

Sinds 2013 is het aantal cafés in Drentse dorpen met bijna 20 procent afgenomen, blijkt uit cijfers van Kamer van Koophandel. Daardoor is er in sommige dorpen helemaal geen kroeg meer over.

Ook Gasselte moest het zonder café stellen toen op trouwlocatie De Kruimel het cafégedeelte sloot. Eigenaar Carolien Pepping bedacht daar na een paar jaar een creatieve oplossing voor: ze begon een hobbycafé aan huis.

"Ik miste het zelf ook. Een gezellig cafeetje waar je heen kan gaan", zegt Pepping. "Dat kan bijna nergens meer omdat je er gewoon niet van kunt leven. Maar omdat ik er niet van hoef te leven, kan ik dit doen."