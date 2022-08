Is dorpshuis 'dikke concurrent' of redding van bruine kroeg?

Langzamerhand verdwijnen steeds meer cafés uit Drentse dorpen. Sommigen wijzen naar dorpshuizen als de boosdoener. Daar is een kop koffie immers een stuk goedkoper dan in de kroeg. Maar een dorpshuis kan ook de redding betekenen van het café.

In de serie Eén met de jas aan onderzoek ik, Jeanine Hofsteenge, hoe het kan dat het achteruitgaat met Drentse dorpscafés. Zelf ben ik geboren in een horecafamilie en de teloorgang van de traditionele bruine kroeg gaat me aan het hart.

Voor de serie heb ik gesproken met Gerard de Vries van Erfgoedvereniging Heemschut. Hij heeft onderzoek gedaan naar cafés voor zijn boek Aangenaam verpoozen, over veranda's van Drentse cafés. Hij wijst naar de opkomst van dorpscentra in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

"Dat is natuurlijk gewoon een dikke concurrent geworden. Van de overheid uit", zegt De Vries. "Dat heeft een enorme klap gegeven aan de normale structuur van hoe het was in het café, want daar gebeurde het hele maatschappelijke gebeuren."