Gemeente Borger-Odoorn houdt ruim 2 miljoen euro over

Borger-Odoorn heeft het afgelopen jaar 2,1 miljoen euro overgehouden. Dat is meer geld dan waar de gemeente aanvankelijk vanuit ging, namelijk een plus van 244.000 euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente.

Het positieve resultaat heeft volgens de gemeente meerdere oorzaken. Zo kreeg de gemeente vanuit het Rijk geld om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Maar dit bedrag is niet volledig gebruikt. Daardoor boekte de gemeente een overschot van 1,2 miljoen euro.

De coronacompensatie vanuit het Rijk was bedoeld voor bijstandsgerechtigden, maar deze groep nam in aantal niet toe. Door de lockdowns zijn er ook minder reïntegratie-trajecten ingezet, wat ook scheelde in de kosten.

Toch is het college er niet gerust op dat dit coronageld in de toekomst niet nodig is. Daarom wordt aan de raad voorgesteld om ongeveer de helft van de 1,2 miljoen euro aan te houden voor mogelijke, toekomstige coronategenvallers. De rest wordt in de reserve gestort.

Meer toeristenbelasting

Het positieve resultaat van 2,1 miljoen euro kwam ook omdat de gemeente minder rente af hoefde te dragen voor leningen. Daarnaast mocht Borger-Odoorn rekenen op hogere bijdrage vanuit de Rijksoverheid. De vorig jaar verhoogde toeristenbelasting in Borger-Odoorn bracht ook meer geld in het laatje. Dankzij de aantrekkende bouwmarkt kwamen er ook meer inkomsten door leges binnen.

Aan de andere kant waren er tegenvallers: de gemeente moest vanwege de aanpak van corona meer kosten maken voor het inhuren van extra personeel. De invoering van 60 kilometerzones op plattelandswegen en extra bebording kostte ook meer dan gedacht.

Nieuw beleid

De kadernota voor volgend jaar (Dat is de aanloop naar de begroting van volgend jaar) is beleidsarm van karakter. Het nieuw aangetreden college buigt zich namelijk nog over een nieuw bestuursprogramma voor de komende vier jaar. Voorstellen voor nieuw beleid worden daarom pas dit najaar nader bekend gemaakt.

Wel vraagt het nieuwe college (dat bestaat uit Partij van de Arbeid, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie) om de verhoogde toeristenbelasting aan te houden. Ook is het nieuwe college van plan om de ozb met 1 procent te verhogen naar 2,75 procent.

Onzekere financiële tijden