Boer die eerder werd uitgekocht hoopte op toekomst in Drenthe: 'Maar ook hier voel ik me ongewenst'

De boer, oorspronkelijk uit Bunschoten-Spakenburg, werd daar in 2010 uitgekocht, omdat zijn terrein gebruikt zou worden voor de nieuw te bouwen wijk Vathorst bij Amersfoort. Nagel hoopte in Beilen zijn toekomst voort te zetten als boer, maar met de te halen stikstofdoelen maakt hij zich ernstige zorgen over de toekomst van zijn bedrijf en zijn kinderen.

"We krijgen het gevoel dat je niet meer hier mag zijn. Dat je ongewenst bent. Maar we zijn niet naar Drenthe gekomen om op te geven. We wilden het doorgeven. Aan onze kinderen. Maar inmiddels acht ik die kans niet groot. Mijn zoon wil wel boer worden en gaat ook de opleiding doen, maar ik druk hem op het hart vooral ook naar het buitenland te kijken. Want als deze stikstofplannen doorgaan is het buitenland de enige optie voor mijn kinderen."