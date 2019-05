De Treffer '16 blij met tijdelijke accommodatie op sportcomplex 2e Exloërmond

Op het sportcomplex is weliswaar het dorpshuis gevestigd, compleet met kantine en kleedruimtes, maar De Treffer '16 en de stichting Dorpshuis hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over het gebruik van deze accommodatie.Spelers van De Treffer '16 kleden zich nu om in de iets verderop gelegen sporthal. Er wordt een verhard pad aangelegd naar het speelveld. In de units kunnen materialen vorstvrij worden opgeslagen en kan koffie worden geschonken.Voorzitter Wim Hospers van De Treffer '16 spreekt van een heugelijke dag. "We laten vandaag de ergernis achter ons en kijken positief naar de toekomst."Volgens Hospers is het de bedoeling om een kantine, een bestuurskamer en toiletten in het tijdelijke gebouw van 12 bij 18 meter te vestigen. "Een kantine is voor ons erg belangrijk. Zonder kantine draait een club haast geen omzet."Als het aan Hospers ligt dan komt er ook nog nieuwe kleedgelegenheid bij of in de units, maar daar lopen nog gesprekken over.