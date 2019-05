Meer dan 15.000 kaarten verkocht voor Jumping Jack

Er zijn acht voorstellingen gepland, tot en met volgende week zondag. Maar twee voorstellingen staan al op reserve, mocht alles uitverkocht zijn. "Na zondag gaan we kijken of we die extra data toevoegen", zegt Kees Botman van BUOG.Volgens Botman van BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) is zaterdag 18 mei uitverkocht en ook voor vanavond zijn er nog maar een paar kaarten. "We zijn heel tevreden en merken dat nu na twee voorstellingen de kaartverkoop elk uur verandert. Dus het kan zo maar zijn dat we nu al de 16.000 aantikken", zei Botman vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.Jumping Jack ging donderdagavond in première, na maanden voorbereiding. "Ik ben een blij mens, want de reacties zijn superenthousiast. Daar doen we het voor", aldus Botman. "En het zou mooi zijn, dat we door al dat enthousiasme er nog twee voorstellingen aan toe kunnen voegen. Want dit spektakel is eenmalig. Ben je er nu niet bij, dan pech, want het komt niet terug."De productie kost 1,2 miljoen euro. Daarvan is 500.000 euro gesubsidieerd. Zo kwam er 2,5 ton van de provincie en 20.000 euro van de gemeente Assen. De rest komt uit andere fondsen. BUOG werd voor deze klus aangetrokken door de provincie. "Er moest weer een theaterspektakel komen, vergelijkbaar aan het Pauperparadijs en dan iets met Wildlands in Emmen of het TT Circuit. Het werd dus het laatste."Als er zo'n 21.000 kaarten over de toonbank gaan, is BUOG uit de kosten. "Maar als we zien hoe het nu loopt, gaan we dat zeker halen", zegt Botman vol vertrouwen. In totaal zijn 160 mensen bij de voorstelling betrokken: acteurs, dansers, muzikanten en motorrijders.Ook Botman zelf, en zijn BUOG partner-in-crime Pieter Stellingwerf, zijn onderdeel van de theatervoorstelling. "We zijn de manusjes van alles, daar waar we zo snel geen andere menen voor hadden." Zo scheuren Botman en Stellingwerf beide op zeepkisten over het podium, is Botman uiteindelijk degene die de scooter van de kleindochter van Jack laat crashen, en bestuurt hij de tractor met een rups van caravans achter zich aan.Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, heeft Botman zelf ook aan den lijve ondervonden. Hij crashte op de première-avond zelf met de zeepkist, vloog eraf, en de machine belandde in de strobalen. "Ik heb een gekneusde hand, en wat blauwe plekken, maar de show moest door."