Coevorder Kunstenaars Collectief zoekt nieuw pand: 'Ligt niet voor het oprapen'

Huisvesting

Het CKC is wel wat gewend als het om huisvesting op onzekere plekken gaat. De club begon zo'n 25 jaar geleden als een groepje van zes kunstenaars op de zolder van het oude DSM-stationshuisje aan de Krimweg, herinnert lid Berry Karsemeyer zich nog goed. "Daar hadden we geen verwarming, dus we sloegen we de verf op in temperatuurvaste boxen, anders bevroor het", vertelt ze.

Daarna verhuisde de vereniging naar een leegstaande woning verderop in die straat, totdat daar werd ingebroken en brand werd gesticht. Het collectief week uit naar een garage aan de Parallelweg, die antikraak bezet mocht worden tot het moment dat daar de sloopkogel doorheen ging. Dat gebeurde in 2011 en sindsdien zitten de kunstenaars in de binnenstad, waar de vereniging drie keer groter is geworden en ze een eigen galerie kregen. "Telkens zijn we in een mooier en groter onderkomen gaan zitten, maar of dat de volgende keer ook het geval zal zijn", vraagt Karsemeyer zich hardop af.

In het huidige pand hoeft de vereniging dus geen huur te betalen, maar wel alle verbruikskosten. "Van onze geldpot kunnen we net rondkomen. De verwarmingskosten zijn in dit pand bijvoorbeeld erg hoog. Daarvoor vragen we contributie. Daarnaast verhuren we onze galerie aan kunstenaars en van de kunstwerken die daar worden verkocht, krijgen we tien procent van de prijs", vertelt voorzitter De Roo.

Soortgelijk pand gezocht

Hij weet goed wat het CKC zoekt: "Net zoiets als nu", lacht hij. "Hier hebben we alles wat we nodig hebben: genoeg werkruimte en een plek om onze kunst te laten zien. Een galerie zou dus mooi zijn en dan het liefst weer in een winkelstraat. We zitten nu weliswaar in de binnenstad, maar niet iedereen weet ons te vinden. Dat mag wel wat meer. Toeristen komen soms wel nieuwsgierig een kijkje nemen."

Expositie Variëteit