Twijfels bij gemeenten over plan minister: ‘30 procent sociale huur is niet te doen’

Toch benadrukt de RUG-docent dat hij over het algemeen enthousiast is over het plan van de minister. "Door dat streven van dertig procent te stellen, geeft Hugo de Jonge wethouders een stok om ontwikkelaars mee om de oren te slaan. Want veel ontwikkelaars zeggen: waarom zouden we sociaal bouwen of een stuk grond afstaan aan een corporatie voor een lagere prijs? We kunnen hier ook twee-onder-een-kappers in de koopsector bouwen." Gemeenten kunnen dat nu makkelijker weerleggen, denkt Wind.