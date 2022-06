Kunstenaars aan de slag met souvenir over Coevorden

Omdat Coevorden dit jaar Culturele Gemeente van Drenthe is, maken 35 beeldend kunstenaars een souvenir over de stad. Het moet een aandenken worden van dit jaar, en iets zijn wat de kunstenaars mee willen geven richting de toekomst van Coevorden.

De kunstwerken worden eind dit jaar gepresenteerd tijdens de tentoonstelling 'Souvenir' in Coevorden. Daarnaast worden ze verzameld in een bewaarboek, die bij de afsluiting van Coevorden als Culturele Gemeente wordt gepresenteerd.

De provincie benoemt eens in de twee jaar een Culturele Gemeente van Drenthe. Dit is bedacht om verder bij te dragen aan de cultuur in Drentse gemeenten. Coevorden is vanaf vorig jaar zomer tot eind dit jaar aan de beurt. Onder meer de herdenking en viering van 350 jaar ontzet staan centraal in dit culturele jaar.