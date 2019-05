Cassata #33: Jumping Jack, jeugdzorg en de zoektocht naar pleegouders

Speciale tafelgast is Yorneo-directeur Annemieke Smit. Zij heeft het onder meer over de zoektocht naar pleegouders en het radioforum bespreekt het nieuws van deze week.00.43 Wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen en directeur Annemieke Smit van Yorneo over de zorgen die er zijn bij gemeenten over de miljoenentekorten in de jeugdzorg30.55 Directeur Annemieke Smit van Yorneo over de eeuwigdurende zoektocht naar pleegouders34.22 Kees Botman van BUOG over de voorstelling Jumping Jack op het TT Circuit in Assen46.11 Vervolg gesprek over pleeggezinnen met Annemieke Smit van Yorneo52.53 Het radioforum met Willemien Meeuwissen, Wim-Jan Renkema en Annemieke SmitMargriet BenakAnnemieke Smit, directeur YorneoRobert Kleine, wethouder gemeente EmmenKees Botman, van BUOG over Jumping JackWillemien Meeuwissen, fractievoorzitter VVD DrentheWim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid GroenLinksGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.