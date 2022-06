Komt er een lagere maximumsnelheid op de Hoofdweg in Veenhuizen?

Wie denkt dat overheden niet gevoelig zijn voor petities, heeft het mis. De provincie Drenthe lijkt naar aanleiding van een petitie uit het dorp de maximumsnelheid in Veenhuizen terug te gaan brengen.

Het gaat om de snelheid van de Hoofdweg (N919). Vanuit de inwoners van het dorp kwam de vraag of de snelheid naar beneden kon. "We wilden van 80 naar 50", zegt Francine Pannebakker, één van de indieners van de petitie. "Dat is in het verleden al vaker geprobeerd, maar toen kreeg men vaak nul op rekest."

Druk in het dorp

De tijd lijkt nu rijp voor een verlaging van de maximumsnelheid. De provincie Drenthe is namelijk van plan om de maximale snelheid naar 60 te brengen. Niet de gewenste snelheid van de indieners, maar wel een verbetering, vindt Pannebakker. "Omdat de weg niet onder de bebouwde kom valt, kan het blijkbaar niet naar het 50 kilometer per uur."

Volgens Pannebakker levert de huidige verkeerssituatie gevaarlijke situaties op. "Ook omdat het vanwege de UNESCO-werelderfgoedstatus steeds drukker wordt in het dorp. Mensen zoeken de weg in ons dorp of staan stil om opschriften op huizen te lezen. Als er dan 80 wordt gereden, is dat echt gevaarlijk."

Verleiden tot zachter rijden

Achter de petitie vanuit de Veenhuizer bevolking schaarden zich onder meer de Ondernemerskring, de plaatselijke belangenvereniging, het zwembad en de gemeente Noordenveld. "Met deze partijen hebben we een aantal vergaderingen gehad, samen met de provincie", vertelt Pannebakker. "Daarbij ging het onder meer over de inrichting van de Hoofdweg. Simpelweg een bord met '60' plaatsen is namelijk niet genoeg, je moet automobilisten echt verleiden om zachter te gaan rijden."

Dat zou kunnen door bijvoorbeeld wegversmallingen in te zetten. "Maar vaak zijn die niet heel fraai. De inrichting moet passen bij de cultuurhistorische uitstraling van Veenhuizen en daar wordt nog over nagedacht. Enkele geleerden zijn daarover aan het overleggen."

Doorslag

Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven om de snelheid in het gevangenisdorp aan te pakken, durft Pannebakker niet te zeggen. "Er wordt al jaren te hard gereden en er is vaker aan de bel getrokken. Misschien is het de UNESCO-status die ervoor zorgt dat alles in een stroomversnelling komt."