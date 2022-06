Gevelsteen van synagoge in Borger verhuist van huiskamer naar herinneringscentrum

Ruim zeventig jaar lang stond in Borger een synagoge. Van 1887 tot de sloop in 1960. Van het gebouw was jarenlang niets meer terug te vinden, tot Jaap Stel aanklopte bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In zijn huiskamer stond de voormalige gevelsteen.

Maandagochtend komt de steen aan bij het herinneringscentrum. De steen is zo'n 70 centimeter bij een halve meter. De eigenaar schat 'm op zo'n 70 kilo. Erop staat het jaartal van oprichting, 1887, en de namen van twee families. Daarnaast staat een Hebreeuwse tekst, die vrij vertaald zoveel betekent als: 'Het is de poort naar God. Goede mensen kunnen hierdoor'.

In 1973 kreeg Stel de steen, maar daarbij werden wel voorwaarden gesteld. "Niet verkopen. In de familie houden en niet zeggen van wie ik 'm heb gekregen", zegt hij. Al bijna een halve eeuw houdt hij zich aan die voorwaarden, maar zijn kinderen hoeven de steen niet in huis te hebben. Daarom wordt de steen in bruikleen weggegeven.

'Behouden van steen puur toeval'

De steen zou volgens de overlevering voordat Stel 'm kreeg nog een tijd in een café in het centrum hebben gelegen, met de onbeschreven kant naar boven. Het tekent hoe na de oorlog werd omgegaan met Joods erfgoed. "Je ziet dat heel veel is afgebroken en heel veel synagogen andere functies kregen, want ze konden niet meer als synagoge functioneren", zegt conservator Guido Abuys. "Dat die steen nog behouden is, is eigenlijk puur toeval, dankzij een paar particulieren."

De steen gaat volgens Abuys waarschijnlijk gebruikt worden om het verhaal van de Joodse gemeenschap in Borger te vertellen. Dat was al een kleine groep mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar van die zestien personen overleefde geen enkele de oorlog. "Dus er was ook geen Joodse gemeenschap meer om nog iets met die synagoge te doen."

Abuys ziet wel vaker voorwerpen opduiken uit de Tweede Wereldoorlog, maar zo'n grote gevelsteen die in iemands huiskamer staat is wel opvallend. "Het verbaast me wel enigszins, maar als die eigenaar het niet had gedaan was die steen waarschijnlijk ook niet behouden gebleven en nu kunnen we er gelukkig nog iets mee."