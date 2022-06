Auto botst tegen boom bij Coevorden: bestuurder gewond

Op de Krimweg bij Coevorden is vanmiddag een automobilist tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk is de auto in een slip geraakt en op zijn kant tegen de boom gekomen. Het voertuig kwam in de berm van de weg tot stilstand en lijkt vooral schade te hebben aan het dak.