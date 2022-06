Nieuw college Midden-Drenthe kritisch op stikstofplannen kabinet

Het nieuwe college in Midden-Drenthe is kritisch op de stikstofplannen uit Den Haag. Een groot gedeelte van het stikstofoverschot in Nederland moet volgens het Rijk door boeren gecompenseerd worden. Dat zien ze vanuit het gemeentehuis in Beilen niet gebeuren.

"Je mag best veel van onze boeren vragen, maar je moet ze nog wel het licht in de ogen gunnen", zegt fractievoorzitter Rudie Weima van GroenLinks. "De doelstellingen zijn goed, maar ik heb veel moeite met de manier waarop."

De partij van Weima sluit als kleinste fractie aan in het nieuwe college. Naast de PvdA, het CDA en Gemeentebelangen BBBondgenoot (BBB). "Tijdens onze onderhandelingen was landbouw het eerste punt waarbij we elkaar goed hebben aangekeken", legt Jannes Kerssies van Gemeentebelangen BBB uit.

Weima: "Vanuit de achterban van de BBB wordt vaak gedacht dat GroenLinks tegen de boeren is. Dat is niet zo, we willen juist met de boeren naar een gezonde toekomst. We hebben dus eerst dat vooroordeel moeten wegnemen."

'Deze maatregelen gaan niet werken'

Over stikstof zijn beiden duidelijk: "Deze maatregelen gaan niet werken en ook niet blijven", zegt Kerssies. "Je moet het op een ordentelijke manier gaan regelen en we zullen ten alle tijden voor onze boeren staan."

Weima verbaast zich over Den Haag: "Wat de landelijke overheid nu op de boeren af laat komen is natuurlijk heel ingrijpend. Vanuit GroenLinks snappen we dat stikstof gereduceerd moet worden, maar dat kun je niet zomaar door de strot duwen van de boeren. Wij kennen die mensen, we weten hoe hard ze werken en ze zijn meestal van goeie wil, maar het moet ze wel mogelijk gemaakt worden om die goede wil te uiten."

Verschillende belangen

Wethouder Jan Schipper (CDA) staat straks aan het roer voor de uitwerking van de plannen in de gemeente Midden-Drenthe. Net als andere partijleden noemt hij de huidige voorstellen 'niet goed'. De sector heeft volgens hem juist de laatste jaren bijgestuurd op innovatie.