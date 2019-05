Mountainbiker Tim Smeenge zesde in koninginnenrit competitieve BeMc

Tim Smeenge uit Zeegse is zaterdag als zesde gefinisht in de koninginnenrit van de Belgian Mountainbike Challenge. De jonge Drent van het KMC - Fruit to Go MTB Team moest het onder meer opnemen tegen de latere winnaar Mathieu van der Poel.

De Belgian Mountainbike Challenge,of BeMc, is een vierdaagse mountainbikewedstrijd in de Belgische Ardennen. Smeenge had na een twaalfde tijd in de proloog op donderdag en een zevende plaats in de eerste etappe op vrijdag al goede zaken gedaan voor het klassement.In een verregende koninginnenrit over 95 kilometer met daarin 2950 hoogtemeter eindigde Smeenge zaterdagmiddag als zesde. De renner uit Zeegse volbracht de rit in 3 uur en 50 minuten en gaf daarbij een klein kwartier toe op de winnaar, het multitalent Mathieu van der Poel. De winnaar van de laatste editie van de Amstel Gold Race rijdt de BeMc als voorbereiding op de eerste wereldbekerwedstrijden.Door zijn zesde plaats in de tweede etappe is Smeenge op geschoven naar de vierde plaats in het klassement. Hij geeft daarbij iets minder dan zeven minuten toe op de derde man, de Belg Frans Claes. Ook Thom Bonder uit Assen rijdt dit weekend de BeMc en hij bezet de elfde plaats in het klassement.Zondag staat de derde en laatste etappe op het programma. Dan krijgen de renners nogmaals 62 kilometer en 2200 hoogtemeters voorgeschoteld.