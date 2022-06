Bedrijf van Koekanger verloren na grote brand: ‘Komen sterker terug dan ooit'

Waar Keizer veel moeite mee heeft, is dat de brand niet alleen zijn pand verwoestte. "Ik vind het verschrikkelijk voor de buren. Ondanks dat de oorzaak niet bekend is, lijkt het wel zo dat de brand bij ons begonnen is. Alle gevolgen daarvan voor andere ondernemers voel ik me slecht over."

Alle belangrijke geautomatiseerde bestanden zitten gelukkig veilig in een cloud, stelt Keizer vast, zodat de interne informatievoorziening niet stokt. De medewerkers van de klantenservice zijn druk om klanten te informeren en helder te krijgen wat ze met hun bestelling willen. Via een bedrijf in het Groningse Ten Boer zijn bijvoorbeeld snel stellingen beschikbaar.

Nieuwbouw gaat door

Het tijdelijke pand is kleiner, maar er is tweeduizend vierkante meter grond omheen beschikbaar waar Keizer opslagruimte wil realiseren. "We zijn al op zoek naar een tent om spullen in op te kunnen slaan. Het orderpicking-proces moet zo snel mogelijk weer kunnen beginnen." Ondertussen gaan de voorbereidingen van de al geplande nieuwbouw op industrieterrein Westpoort gewoon door.