Emmer schroothandelaar krijgt werkstraf voor leuren met radioactief afval

Vier schroothandelaren uit Drenthe, Friesland en Overijssel zijn vandaag door de rechtbank in Zwolle tot werkstraffen van 120 uur veroordeeld voor de handel in radioactief besmet materiaal. Opsporingsdiensten kwamen de partij op het spoor nadat bij een Friese schroothandel de detectiepoortjes afgingen.

Op het terrein van de Friese schroothandelaren Johan (60) en zoon Danny N. (33) werd na een zoektocht eind mei 2018 een potentieel gevaarlijke partij radioactief afval gevonden. Het ging om 25 ton aan zogeheten ballastblokken, afkomstig uit een schip dat vader en zoon eerder dat jaar uit Antwerpen opgehaald en gesloopt hadden. Ze boden proefpartijen aan bij schrootbedrijven tot ontdekt werd dat de partij radioactief was. Dat het om radioactief materiaal ging, was vooraf niet gemeld.

Handelaar Jeroen de V. uit Emmen (48) vervoerde de blokken meerdere keren en uiteindelijk bood Steenwijker Nicolaas K. (51) in mei 2018 in Wolvega een kleine partij aan waarna de detectiepoorten afgingen. Als zoiets gebeurt, moet de handel meteen worden stilgelegd en moet de partij veilig worden weggezet. Dat gebeurde hier niet. Omdat de partij van zijn terrein in Steenwijk afkomstig was, vorderde de politie zijn camerabeelden. Kort erna bleken de beelden te zijn gewist. Uiteindelijk werden de blokken weer op het terrein van vader en zoon N. aangetroffen.