Nieuw college Midden-Drenthe wil 4000 extra woningen

Net als in andere gemeenten wil het nieuwe college in de gemeente Midden-Drenthe fors investeren in woningbouw. In de periode tot aan 2030 moeten er 4000 woningen bijkomen. Daarvoor worden de plannen de komende vier jaar uitgewerkt. Het is een van de concrete actiepunten van het nieuwe college.

"Dit is een behoorlijke ambitie", zegt fractievoorzitter Tineke Posthoorn (PvdA). Haar partij bracht het punt in tijdens de onderhandelingen. "We moeten er serieus werk van gaan maken." Volgens de partij heeft woningbouw niet alleen de eerste prioriteit, ook de tweede en de derde.

Opvallend hoog aantal

Dat het een opvallend hoog aantal is voor de plattelandsgemeente blijkt uit de vergelijking met andere gemeenten. In de naastgelegen gemeente Westerveld is bijvoorbeeld het doel gesteld om voor 2030 zo'n 1000 woningen te bouwen.

Bovendien stelde onderzoeksbureau Companen eerder dit jaar dat aan de totale woningbehoefte voor de regio zuidwest-Drenthe met 3500 woningen kan worden voldaan. Daaronder vallen ook de gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en Meppel. Is 4000 woningen alleen voor Midden-Drenthe dan niet een beetje veel?

"Dat valt nog te bezien", vertelt Posthoorn. Ze wijst op het Deltaplan van het Noorden , de jongeren die soms moeten uitwijken naar Oost-Groningen of jarenlang op een wachtlijst staan en de statushouders waarvoor een plek gezocht wordt. "Misschien zitten andere gemeentes wel te laag met hun aantallen. We moeten ook aan de bovenregionale vraag voldoen. Hier in Midden-Drenthe zit je dan gunstig: we hebben een station en je zit langs de A28. We kunnen helpen met de behoefte."

Waar moeten de woningen komen te staan?

Waar moeten de woningen komen te staan? Volgens het nieuwe college ligt het voor de hand dat de meeste woningen rondom Beilen gebouwd worden. Beilen telt nu ruim 11.000 inwoners. "We denken, maar dat moeten we nog onderzoeken, dat Beilen de beste plek is. Daarbij stellen we ons de vraag wat je nodig hebt om een aantrekkelijke woonplaats te zijn. Beilen heeft de voorzieningen."

Voor de andere grotere dorpen zoals Westerbork en Smilde bouwt de gemeente naar behoefte en in het tempo dat bij deze kernen past. Dat geldt ook voor plannen in de andere dorpen. De meeste woningen zullen sociale huur of betaalbare koopwoningen zijn. Maar ook naar midden-huur wordt gekeken. Daarbij wordt ook de optie van hoogbouw genoemd.

Andere plannen

Naast woningbouw wil de gemeente onder andere investeren in betere wegen en fietspaden. Verdere verbetering van de dienstverlening is een belangrijk onderwerp in het akkoord. Ook wordt naar meer voorbeelden van duurzaamheid gekeken. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld onderzoeken of op eigen grond voedselbossen en volkstuinen kunnen worden aangelegd.