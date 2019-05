Vislucht voor koffietent Hoogeveen onvermijdelijk

"Het is minder gemakkelijk leven op het moment", zegt Bert Pastoor. Hij is mede-eigenaar van het eet- en drinkhuis in Hoogeveen. "De kans dat de viskraam er gaat komen geeft toch zorgen", vertelt hij."We maken ons zorgen over de visgeur, maar ook over dat de klanten van de viskar op ons terras vis gaan nuttigen. Dan moet ons personeel als een soort scheidsrechter bij het terras gaan staan en daar hebben we geen zin in", zegt Pastoor.De wethouder ziet geen andere mogelijkheid dan dat de viskraam naast De Koffiepot komt. "We hebben alle mogelijke plekken bekeken. Alle partijen zijn aan tafel geweest, waaronder de centrummanagers. Deze centrummanagers vertegenwoordigen ook De Koffiepot", zo legt de wethouder uit.In de toekomst is het de bedoeling dat de viskraam twee keer per week op de Hoofdstraat voor de koffiezaak komt te staan, namelijk op de dagen dat er markt is. Op dit moment wordt de Hoofdstraat aangepakt vanwege een herinrichting.Volgens de wethouder moet de ondernemer creatief denken. "Ik denk dat de ondernemer moet gaan kijken hoe ze di kunnen oplossen, met bijvoorbeeld terrasborden of een grote glaswand waarmee je ook de geur kunt voorkomen", zo vertelt de wethouder.Pastoor vindt dat maar niks. "Het is een plan dat uit de lucht is gegrepen", zo vertelt hij. Voor hem is er maar één oplossing: de visboer moet echt ergens anders gaan staan. "Ik ben meerdere keren bij de visboer geweest, maar die houdt ook voet bij stuk", vertelt de horecaondernemer.De visboer zelf laat weten dat hij de zaak rustig afwacht en op dit moment verder niet wil reageren.