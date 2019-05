Luuc Bugter soleert naar zege in PWZ Zuidenveldtour, Koster vierde

Om 12:00 uur vertrok een groot peloton vanuit Dalen voor een grote lus door Zuidoost Drenthe. Na ruim 30 km ontstond de eerste serieuze kopgroep. Ivar Slik en Robin Lowik pakten een voorsprong van maximaal twee minuten.Nadat Lowik bij Ees lek was gereden, werd Slik even later vóór Exloo door het peloton weer ingerekend. Na de laatste keienstrook bij Valthe, reed een gesloten peloton richting Emmen.Bij het uitrijden van Emmen brak het peloton in drie grote stukken. In de eerste groep zaten een paar favorieten, waaronder Coen Vermeltfoort, Adne Koster en Peter Koning.Met nog ruim 30 km voor de boeg was het René Hooghiemster die in zijn eentje de aanval zocht. De ploeggenoot van Adne Koster kreeg een maximale voorsprong van 25 seconden maar werd ruim 20 km voor het einde weer ingehaald door de achtervolgende groep.In de laatste twintig kilometer probeerde ook Koster nog weg te blijven van het peloton, maar zijn voorsprong werd nooit groter dan twintig seconden. Hij werd tien kilometer voor de streep weer bijgehaald door Bugter. De Arnhemmer twijfelde geen moment en liet Koster gelijk achter om vervolgens solo verder te rijden.De ontsnapping van Bugter hield stand en de renner van BEAT Cycling Club mocht solo de finish in Nieuw-Amsterdam passeren. Koster kon in de sprint van de achtervolgende groep geen podiumplaats verzilveren en eindigde als vierde.