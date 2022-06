Podcast ValenTTino #1: 'Valentino Rossi, dat wordt een grote'

Het is maart 1996 en in de 125cc doet een jonge Italiaan z'n intrede: het is de dan 17-jarige Valentino Rossi. Een brutale jongen die in z'n eerste race gelijk van zich doet spreken, want hij finisht als zesde. Het is het begin van een ongekend succesvolle carrière.

Hoewel het natuurlijk lastig te voorspellen is hoe iemands loopbaan zal verlopen, is het in de wereld van het WK wegrace al gauw duidelijk. Dit is er eentje. Dat ziet ook Jurgen van den Goorbergh, die dan een klasse hoger rijdt, in de 250cc. "En dan zie je al die capaciteit. Wie is deze jongen? Oh, Valentino Rossi. Nou, dat wordt een hele grote." Het gonst op de paddock. Een jaar later wint hij al z'n eerste wereldtitel. Z'n eerste van in totaal negen kampioenschappen. Ook op het TT Circuit in Assen zegeviert Rossi vaak. In totaal tien keer.

ValenTTino

Wat maakte hem zo'n succesvolle coureur en waarom lag de baan in Assen hem zo goed? En wat maakte hem zo populair op het Drentse circuit? In de podcast ValenTTino zoekt RTV Drenthe het antwoord op die vragen. In de komende afleveringen komen allerlei mensen aan bod: van oud-coureurs tot commentatoren en van fans tot Rossi's voormalig monteur. In de eerste aflevering gaan we terug naar de beginjaren van Rossi's carrière.