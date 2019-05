Nog geen titel voor FC Zuidlaren na zuur gelijkspel

FC Zuidlaren moet nog een week in de wachtkamer zitten voor de titel in de 4e klasse D. De ploeg van trainer Edwin Prins speelde op bezoek bij nummer twee Rood Zwart Baflo met 1-1 gelijk, waardoor het verschil nog altijd niet groot genoeg is.

De wedstrijd begon rommelig. Scheidsrechter Secer had zijn handen vol aan kleine overtredingen en klagende spelers. Na veel kansen van Baflo, kwam uiteindelijk Zuidlaren op voorsprong. Een corner van Koen Eshuis waaide in één keer het doel in, nadat Baflo-keeper Tillema compleet mis zat.Niet veel later kreeg Zuidlaren twee penalty’s binnen vijf minuten. Maar deze werden allebei gemist. De eerste strafschop werd door Robin Wolters recht op de doelman geschoten. Jos Lamain schoot niet veel later een strafschop op de paal.Lang leek het 0-1 te blijven, totdat Baflo-aanvaller Duncan Torrenca een vrije trap mocht nemen. Een prachtige trap in de kruising was het resultaat. Een harde klap voor Zuidlaren. In het laatste half uur kreeg Zuidlaren nog genoeg kansen om op voorsprong te komen, waarbij Baflo met de rug tegen de muur stond. Uiteindelijk wisten de bezoekers geen goal meer te maken en zo moet het kampioensfeest met minimaal een week uitgesteld worden.FC Zuidlaren staat nog steeds eerste in de vierde klasse D, met vijf punten voorsprong op nummer twee Baflo. Met nog twee wedstrijden te spelen lijkt het wel zeker dat de ploeg uit Noord-Drenthe kampioen gaat worden.