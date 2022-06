Rode Kruis plaatst tenten voor 40 mensen op terrein Ter Apel

Het Rode Kruis gaat tien tenten plaatsen voor veertig mensen op het terrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Een woordvoerster van het Rode Kruis laat weten dat de tenten binnen het terrein van het aanmeldcentrum worden geplaatst. Het Rode Kruis stuurt acht mensen naar Ter Apel om de tenten op te zetten.

Het opvangcentrum in Ter Apel heeft te maken met een grote toeloop. In de nacht van zondag op maandag moesten iets meer dan honderd mensen op een stoel slapen in het aanmeldcentrum.