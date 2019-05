Ook de wiekloze Meule van Wassens viert Molendag

Er kwamen, ondanks het feit dat de molen geen wieken heeft, nog aardig wat molenliefhebbers op de Meule van Wassens af."Ik ben geïnteresseerd in het bouwen van de molen, dus ik dacht: dit is mijn kans", zegt bezoeker Piet Pronk. "Nu moet ik kijken, want nu ligt het binnenwerk hier beneden en is het goed overzichtelijk."Vrijwel alle onderdelen van de kap en de romp, inclusief een deel van het binnenwerk, worden hersteld of vernieuwd. Molenaar in opleiding Gerard de Ruiter geeft de bezoekers een rondleiding door de molen. Hij legt uit hoe de molen werkt en vertelt over wat er allemaal aan gerestaureerd wordt.Er is nog flink wat werk aan de winkel voor de molenrestaurateurs. Het is de bedoeling dat aan het eind van dit jaar de molen weer gaat draaien.