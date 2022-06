OV 'piept en kraakt' door naweeën corona, provincies willen langer rijkssteun

Dat de gevolgen van het coronavirus z'n sporen heeft nagelaten in het openbaar vervoer, is goed duidelijk geworden uit het aantal reizigers dat in 2020 en 2021 van het OV gebruikmaakte. Dat daalde namelijk met vijftig procent. Vervoersbedrijven die door corona in financieel zwaar weer zijn gekomen, lijken steun van het Rijk voortaan te kunnen vergeten en dat heeft gevolgen. Provincies en vervoerregio's dreigen nog voor het eind van dit jaar twintig tot dertig procent van het OV te moeten schrappen.

Twaalf gedeputeerden uit alle provincies luiden de noodklok over de situatie met een opiniestuk in Trouw , dat onder meer is ondertekend door de Drentse gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA).

'OV is onmisbare publieke voorziening'

Ondanks dat het aantal reizigers in beide coronajaren met vijftig procent daalde, hield de overheid het openbaar vervoer-netwerk voor negentig procent in stand. "En met een reden", stellen de gedeputeerden. "Het OV is een onmisbare publieke voorziening. Veel werknemers en studenten komen anders niet op hun bestemming." Het Rijk en de regio maakten daarnaast ook een plan voor de komende jaren, want voordat het aantal reizigers weer zit op het niveau van voor de coronacrisis, is het al snel 2026.