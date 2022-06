VVN brengt met lasergun in heel Drenthe hardrijders in kaart

De extreme hardrijders komen deze ochtend niet voorbij. De hoogst gemeten snelheid in deze meetsessie is 53 kilometer per uur. Maar ook dat is te hard, zegt Yvonne Baas van Veilig Verkeer Nederland. "Er zijn hier ook ouderen die van de weg gebruik maken, of kinderen die oversteken. Dan is het al snel veel te hard." Vooral over 30-km-wegen wordt veel geklaagd. "Daar rijd je al snel te hard."