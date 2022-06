In hoger beroep hogere straf voor verkrachten en zwanger maken stiefdochter

Voor het verkrachten van zijn 12-jarige stiefdochter is een 43-jarige man uit de gemeente Coevorden in hoger beroep een celstraf van zes jaar opgelegd. De straf valt hoger uit dan de opgelegde vier jaar cel, die de rechtbank in Assen hem in oktober oplegde. Het hof tilt er zwaar aan dat het kind op haar dertiende zwanger raakte en een abortus moest ondergaan.

Het kind werd vanaf februari 2020 ruim een jaar lang in haar eigen slaapkamer misbruikt. Dit is een plek waar ze zich veilig moet voelen, vinden de hogere rechters. Het misbruik gebeurde op de dagen waarop haar moeder werkte en zij aan de zorg van haar stiefvader was toevertrouwd. De man heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen, dat in hem was gesteld. Hij heeft het kind fysiek en psychisch flink beschadigd.

Zeer ingrijpend

Het hof nam het de man zeer kwalijk dat hij geen voorbehoedsmiddelen gebruikte, terwijl hij wist dat ze zwanger kon raken. Dat was volgens het gerechtshof ook de reden dat de man bij de moeder op aandrong dat het meisje de pil moest gaan gebruiken. Hij heeft willens en wetens het meisje blootgesteld aan een zwangerschap, die ook daadwerkelijk volgde. "Het spreekt voor zich dat een abortus op zo'n jonge leeftijd zeer ingrijpend is geweest", is het oordeel.

Verstopte zich onder het bed

Het meisje vertelde later bij de politie dat ze in grote angst verkeerde, wanneer haar moeder ging werken. Ze sliep met kleren aan en verstopte zich onder het bed, wanneer ze de man aan hoorde komen. De stiefvader trok zich daar niets van aan en ging door, om zijn eigen lusten te bevredigen. Hij heeft zich niet bekommerd om het leed dat hij veroorzaakte. Tot op de dag van vandaag gaat het niet goed met het slachtoffer en kampt ze met de gevolgen.

Geen stoornis

Uit een psychisch onderzoek blijkt niet dat de man kampt met een stoornis. De daad kan hem daarom volledig worden aangerekend. De kans op herhaling wordt op laag ingeschat, zodat een zorg- of behandeltraject niet echt nodig is. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep een celstraf van zes jaar. Deze straf doet volgens het hof meer recht aan de ernst van het gepleegde delict, dan de vier jaren cel die door de rechtbank is opgelegd.