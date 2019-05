Met je knuffel naar het ziekenhuis: 'zo overwinnen kinderen hun angst'

Het was alweer het vijfde jaar dat de Treant Zorggroep het 'kinderziekenhuis' openstelde. Bij toerbeurt is er elk jaar in Hoogeveen en Emmen zo'n dag. Vijfdejaars studenten geneeskunde draaien dan de diensten en ontfermen zich over de beren, hondjes en andersoortige knuffels."Het is heel leuk om te doen", lacht studente Kim van der Sloot. Niet alleen is de dag leerzaam voor de studenten, want kinderen zijn toch net even weer anders dan volwassenen, ook voor de kinderen heeft het meerwaarde. "Als kinderen in het ziekenhuis belanden, hebben ze pijn en zijn ze bang. Dat is niet de situatie waarin ze makkelijk wennen aan mensen in witte jassen. Nu doen ze een positieve ervaring op en overwinnen ze hun angst."Daar is Peter Winkel het helemaal mee eens. Hij is met zijn partner en zijn twee kinderen naar het kinderziekenhuis gekomen. Dochter Fleur van 5 vindt het in eerste instantie allemaal erg spannend en kruipt achter haar vader weg. Maar als ze de dokters mag helpen bij het onderzoeken van haar knuffelpanda, ontdooit ze compleet en vertelt ze dat haar beer last heeft van buikpijn. Na een kleine ingreep is het leed snel geleden.