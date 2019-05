Kamerlid Renkema: Defensie houdt zich niet aan de AVG

Hoewel jongeren niet meer verplicht een periode het leger in hoeven, geldt er wel degelijk nog steeds dienstplicht in Nederland. Sinds 1 mei 1997 is er een opschorting van de opkomstplicht, wat betekent dat je bij het ontvangen van de brief geen gehoor aan de oproep hoeft te geven. Alle 17-jarige jongens en, sinds dit jaar, meiden ontvangen wel een brief waarin staat dat zij voor de dienstplicht zijn ingeschreven. Iedereen tussen de 17 en de 45 jaar is in principe dienstplichtig. Mocht Nederland in oorlog verzeilen met een ander land, dan zal de dienstplicht weer van kracht worden zoals dat voor 1997 het geval was.

Bij de brief, die jaarlijks naar alle meiden en jongens van 17 jaar verstuurd wordt, zat dit keer een folder waarin Defensie jongeren oproept te kiezen voor een carrière bij het leger. Jurist Ferre van de Nadort uit Beilen luidde gisteren de klok over de Defensiefolder.Renkema zag de folder toen zijn eigen zoon de brief thuisgestuurd kreeg. Hij vindt dat de overheid zich door het versturen van de wervingsbrochure niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt. "In de AVG staat precies vastgelegd wanneer je de gegevens van burgers mag gebruiken en voor welk doel. Hier wordt een ander doel gebruikt om die groep te bereiken", zegt Renkema in het Radio Drenthe-programma Cassata Sinds de AVG op 25 mei 2018 in werking trad, mogen bedrijven en instellingen verzamelde persoonsgegevens enkel verwerken en gebruiken voor een gerechtvaardigd doel. Het versturen van de dienstplichtoproep, en daarmee het informeren van burgers over die dienstplicht, is een wettelijke taak van de overheid.Het werven van nieuwe Defensiemedewerkers behoeft een ander doel - namelijk het rekruteren van jongeren - en Renkema vindt dat de folder daarom niet samen met de brief verspreid had mogen worden. "De overheid laat zo zelf zien dat ze zo'n privacywet niet zo serieus nemen. Ik vind dat de overheid het slechte voorbeeld geeft en denk dat er wel een partij zal zijn die er Kamervragen over zal gaan stellen."Zelf zal Renkema die Kamervragen niet stellen omdat Defensie niet tot zijn portefeuille behoort. Wel geeft hij aan erover te zullen spreken met zijn collega die zich wel met Defensie bezig houdt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft verklaard de zaak te willen onderzoeken voordat er een reactie komt.