Bijzondere training voor extreme vliegsituaties op Eelde 'erg leuk'

Wat doe je als piloot wanneer je in hevige turbulentie belandt en de automatische piloot het laat afweten? Het is zomaar een voorbeeld van een buitengewone situatie waar je als gezagvoerder op berekend moet zijn. Om toekomstige piloten op dit soort problemen voor te bereiden, worden deze week 'Upset Recovery Trainingen' gegeven.

Alle studenten van de KLM Flight Academy in Eelde moeten deze training hebben afgerond. "De meeste studenten vinden het een hele leuke training", weet Mark Gerritsen, die als student op vliegveld Teuge de training ook volgde. "Het is anders vliegen dan je gewend bent."

Kaj de Boer is instructeur bij Aviation Works. Het bedrijf is gevestigd op vliegveld Teuge en wordt om de vijf à zes weken ingehuurd om op vliegveld Eelde lessen te geven. "We leren de studenten hoe je situaties die al uit de hand zijn gelopen niet nog erger kunt laten worden", zegt De Boer.