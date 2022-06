Na 65 jaar geen korfbal meer in Eexterveen: 'Echt te weinig spelers'

Familiesport

Een ledentekort zorgt ervoor dat de vereniging in Eexterveen moet stoppen. "Je merkt toch dat steeds minder kinderen zich aanmelden in een dorp als Eexterveen. Dat komt omdat verenigingen in de buurt ook kinderen trekken met voetbal, handbal, volleybal en andere sporten", weet Jantinus Esschendal. Ook krijgen de scholieren het steeds drukker met werk en school: "Dan maken de kinderen toch ook andere keuzes."

In Hooghalen merkt de vereniging dat de familiesport niet wordt doorgegeven. "De jeugdleden gaan weg. De leeftijd van de spelers die we nu hebben is tussen de 35 en de 40 jaar. Maar om de jeugd te benaderen, moeten we ook de ouders erbij betrekken. De jeugd moet het van huis uit meekrijgen", vertelt Geertsema. "En dat is toch iets wat is verdwenen in dit dorp."

Geertsema wil daarom graag meegeven dat korfbal geen softe sport is, ondanks het imago: "Het is niet zo maar even een sport: het gemengd spelen, de tactiek, de techniek, de competitie. Korfbal is een hartstikke boeiende sport."

Hoop

Volgens Geertsema is er zeker nog hoop voor Hooghalen: "We zitten nog niet op het punt dat de afdeling korfbal nu verdwijnt. We moeten alles proberen om dat te voorkomen."

Voor Eexterveen komt aan het korfbal na deze week wel een einde. Dit weekend speelt de vereniging de allerlaatste wedstrijd, maar maakt het team nog kans op een tweede plek in de competitie.

Geen trend

Het verlies van leden binnen korfbalverenigingen lijkt vooralsnog geen trend in Drenthe te zijn. "We krijgen geen meldingen van andere korfbalverenigingen die het moeilijk hebben. Gelukkig niet." vertelt senior verenigingsadviseur Anne Post van SportDrenthe.