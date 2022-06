Warm weer op komst, dus pas op: de eikenprocessierups is weer in aantocht

"Wees aankomende dagen alert op de eikenprocessierups", waarschuwt onderzoekster Silvia Hellingman uit Wapserveen, van Kenniscentrum Eikenprocessierups. Voor deze week is namelijk warm weer voorspeld: het moment voor de rups om verkoeling te zoeken laag op de boomstam. Hierdoor kan het zijn dat de rups plotseling in veel gebieden opduikt.

De rups is berucht om zijn brandharen. Als deze loskomen, kunnen ze zorgen voor jeuk, bultjes en rode, opgezwollen ogen. De ideale temperatuur voor het nest van de eikenprocessierups is 25 graden en bij een temperatuur boven de 30 graden gaat de rups op zoek naar verkoeling.

Snoeien en bestrijden

Eind deze week zijn in Drenthe temperaturen boven de 25 graden voorspeld, dus grote kans dat de rups deze week steeds lager in de boom gaat zitten. Dit kan zorgen voor overlast, omdat mensen zo sneller in aanraking komen met de brandharen van het insect. Het piekjaar voor het aantal rupsen was 2019: nog nooit eerder hadden zoveel mensen klachten over de rups.

Veel eiken in Nederland worden gesnoeid voor de verkeersveiligheid, waardoor hoog in de boom minder schaduw overblijft en het er snel te warm wordt voor de rups. Maar ondanks dat het warme weer kan zorgen voor een toename in overlast, wordt er geen piek verwacht zoals in 2019. "In Drenthe gaat het over het algemeen goed met de bestrijding van de rups. De schrik van de hoge piek in 2019, heeft ervoor gezorgd dat gemeentes gingen investeren in het bestrijden van de rups. En dat ze er nu op tijd bij zijn", legt Hellingman uit.

Natuurlijke vijand

Ook zetten gemeentes steeds vaker natuurlijke vijanden in om te rups te bestrijden, bijvoorbeeld vleermuizen, wespen en vogels zoals de koolmees, specht en ekster. En met een nieuw meldingssysteem proberen onderzoekers de plaag van de eikenprocessierups beter in kaart te brengen. Ook kunnen gemeentes daardoor sneller gaan bestrijden. Hellingman adviseert dan ook: "Heb je een nest in de buurt, maak er een melding van."