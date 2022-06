Bewoners Ossehaar: 'Oekraïense vluchtelingen welkom, maar uiteindelijk weer terug naar hoe het was'

Een deel van de bewoners van de Ossehaar in Coevorden heeft zich verenigd in actiegroep Ossehaar Fase C. Ze zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in hun wijk, maar voorzien problemen in de toekomst. De gemeente zou niet goed communiceren over de omgevingsvergunning rondom de noodopvang, die ook nog eens voor een veel te lange periode zou zijn.

Er staan inmiddels tien woonunits, genoeg voor het huisvesten van dertig vluchtelingen. Daar komen nog een voorzieningsgebouw en dertig units bij, zodat er uiteindelijk vanaf augustus 120 mensen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden in de wijk Ossehaar, aan de rand van Coevorden.

Omgevingsvergunning van vijf jaar

De plek waar de opvang zit, is bestemd voor woningbouw. Volgens de gemeente, die eigenaar is van de grond, komt de ontwikkeling daarvan niet stil te liggen, doordat de huisvesting van de vluchtelingen voor maximaal een jaar is. Toch is er een omgevingsvergunning voor vijf jaar aangevraagd. Dat stuit sommige bewoners tegen de borst. Zij hopen niet dat de opvang langer duurt dan nodig is.

Bewonerscommissie opgericht

"Op maandag 11 april viel de brief op de mat", vertelt wijkbewoner Bjorn Schepers. "Daarin kondigde de gemeente aan dat ze dag erop zouden beginnen met het klaarmaken van een opvang van Oekraïense vluchtelingen." Schepers richtte samen met drie buurtbewoners, onder wie buurvrouw Helma Barth, een bewonerscommissie op, om onder meer informatie in te winnen en met buurtgenoten te praten over de plannen.

Ossehaar Fase C

De bewonerscommissie draagt de naam Ossehaar Fase C, vernoemd naar het wijkdeel dat in aanbouw is, en staat los van de buurtvereniging BSV Ossehaar. De commissie 'staat 100 procent achter de opvang van Oekraïense vluchtelingen'. Dat is volgens Schepers absoluut het probleem niet: "Ik wil alles voor die mensen doen. Het is hartstikke goed dat we kunnen helpen om hen op te vangen." Het gaat de commissie vooral om de termijn van vijf jaar in de omgevingsvergunning, die het mogelijk maakt om een (tijdelijk) bijzonder bouwproject te realiseren, in dit geval de opvanglocatie.

Maar ook de communicatie vanuit de gemeente kon volgens de bewoners beter. Barth: "Die brief viel wel rauw op ons dak. Dit is een woonwijk die op die plek nog in aanbouw is, waar we langsrijden, waar de kavels daar in bespreking zijn. Dat begrepen we niet. We waren van mening dat er andere plekken in de gemeente zijn die geschikter zouden zijn, waar minder buurtbewoners er hinder van ondervinden."

'Waarom hier?'

Al snel borrelde bij een aantal bewoners de vraag op: waarom hier? "We stonden er allemaal hetzelfde in: opvang van Oekraïners, prima. Een jaar is ook zo voorbij", geeft Barth aan. "Vervolgens hebben we gemeentestukken ingezien waarin staat dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de periode van vijf jaar. Daar schrokken we van, want in de brief lazen we tijdelijke huisvesting van één jaar. Op het moment dat we daar achter kwamen, was die vergunning al twee weken verleend. Daardoor moeten we snel schakelen om er bezwaar tegen in te dienen."

Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken na een besluit. Dat doet de bewonerscommissie tegen de termijn van vijf jaar, plus een eventuele verlenging met hetzelfde aantal jaren. "Als je een vergunning voor een jaar aanvraagt, kun je dat ook weer met een jaar verlengen. Maar er zit wel een verschil tussen een aanvraag van een jaar en een aanvraag van vijf jaar."