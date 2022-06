Josef B. veroordeeld voor vrijheidsberoving Ruinerwoldkinderen

Josef B. moet drie jaar de cel in voor vrijheidsberoving van de jongste zes kinderen van Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. De zes zijn door hun vader niet aangegeven bij de burgerlijke stand en gingen niet naar school. Doordat Van D. ze indoctrineerde met zijn geloof durfden ze niet naar buiten, stelt de rechtbank. B. hielp Van D. en was daardoor volgens de rechtbank "een onmisbare schakel in het gezinssysteem van Van D."

B. werkte nauw samen met Van D. en zag zichzelf als discipel van Van D., die zichzelf als Aartsvader beschouwde en een eigen geloof had ontwikkeld. Hij was ervan overtuigd dat de buitenwereld slecht was en dat de jongste zes daar niet mee in aanraking mochten komen. De 61-jarige Oostenrijker B. regelde en verbouwde panden voor het gezin, deed boodschappen en droeg zijn inkomsten af aan het gezin.

Ook is B. veroordeeld voor de vrijheidsberoving van een landgenoot in 2009. Die werd in een loods in Meppel door hem en Van D. ophangen en daarna wekenlang opgesloten in een hok.

Vrijgesproken van mishandeling

Van betrokkenheid bij de mishandeling van de kinderen is B. vrijgesproken. Daarvan is volgens de rechtbank niet bewezen dat hij dit heeft ondersteund. Ook sprak de rechtbank hem vrij van vrijheidsberoving van de oudste drie kinderen. Zij waren volgens de rechtbank wel vrij om weg te gaan, in tegenstelling tot de jongste zes.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand vier jaar celstraf tegen B. De Oostenrijker, in de media aangeduid als 'de klusjesman' heeft zelf altijd volgehouden dat hij niks verkeerd heeft gedaan. De rechtbank heeft bepaald dat hij onmiddellijk gevangen genomen moet worden. B. was zelf niet bij de uitspraak.