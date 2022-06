Vijf aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige hennepkwekerijen

Zes van de negen kwekerijen werden in de periode vanaf eind 2018 tot vorige maand ontdekt in Amsterdam en Almere. Drie andere kwekerijen werden aangetroffen in Emmen, Kampen en Zeewolde.

Op dinsdag vond de inval in Emmen plaats. Op datzelfde moment waren er invallen in Amsterdam, Kampen en Zeewolde. In Amsterdam werd een auto in beslag genomen, evenals goederen die worden gebruikt voor het maken van softdrugs. Op alle locaties nam de politie zo'n 5000 hennepplanten in beslag, die zijn vernietigd. Op een van de plantages werd ook een vuurwapen gevonden.